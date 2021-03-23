«ملوك الرومانسية».. هدايا مناسبة لمواليد برج الحمل

الإكسسوارات:



حقائب:



أحذية:



عناية بالبشرة:



الملابس:



أجهزة إليكترونية:



كتب:



ادوات تجميل:



بدأ الاحتفال بمواليد برج الحمل الذين يتصفون بانهم الأكثر رومانسية وحنية، لذلك تقدم "الدستور" اليوم الهدايا المناسبة التي يمكن تقديمها لمواليد برج الحمل، التي تتماشى مع شخصيتهم التي تتميز بأنها متفائلة ومحبة للمغامرة والسفر، لذلك يجب اختيار نوع هدية يمكن أن تعبر عن شخصيتهم وذوقهم الخاص.- قلادة تحمل علامة برج الحمل.- يمكن تقديم ساعة يد شيك وعصرية وخاصة التي تتميز باللون الذهبي.- جهاز حلاقة الشعر.- مجموعة أدوات عناية بالبشرة بعد الحلاقة.- أزرار فضية للقمصان.- علبة لحفظ المجوهرات والاكسسوارات.- قلادة فضية.- ميدالية فضية تحمل أسمه.- أقراط بستايل عصري.- حقيبة كلاسيكية مناسبة لذوق مولودة برج الحمل.- حذاء رياضي مناسب للسفر.- حذاء سهرة مناسب.- مجموعة منتجات عناية بالبشرة.- فستان سهرة.- ملابس رياضية.- بنطلون ليجن أو رياضي.- ربطة عنق كلاسيكية.- تي شيرت مطبوع بالصورة المفضلة له.- كاميرا للسفر.- سماعات.- بلاي ستيشن.- هاتف محمول.- كتاب مفضل.- مجموعة روائية للكاتب المفضل.- أحمر شفاه باللون المفضل.- جلسة سبا.- العطر المفضل.