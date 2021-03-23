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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ملوك الرومانسية».. هدايا مناسبة لمواليد برج الحمل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:19 ص
هدايا مناسبة
هدايا مناسبة
سلمى بدر
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بدأ الاحتفال بمواليد برج الحمل الذين يتصفون بانهم الأكثر رومانسية وحنية، لذلك تقدم "الدستور" اليوم الهدايا المناسبة التي يمكن تقديمها لمواليد برج الحمل، التي تتماشى مع شخصيتهم التي تتميز بأنها متفائلة ومحبة للمغامرة والسفر، لذلك يجب اختيار نوع هدية يمكن أن تعبر عن شخصيتهم وذوقهم الخاص.

الإكسسوارات:

- قلادة تحمل علامة برج الحمل.
- يمكن تقديم ساعة يد شيك وعصرية وخاصة التي تتميز باللون الذهبي.
- جهاز حلاقة الشعر.
- مجموعة أدوات عناية بالبشرة بعد الحلاقة.
- أزرار فضية للقمصان.
- علبة لحفظ المجوهرات والاكسسوارات.
- قلادة فضية.
- ميدالية فضية تحمل أسمه.
- أقراط بستايل عصري.

حقائب:

- حقيبة كلاسيكية مناسبة لذوق مولودة برج الحمل.

أحذية:
- حذاء رياضي مناسب للسفر.
- حذاء سهرة مناسب.

عناية بالبشرة:
- مجموعة منتجات عناية بالبشرة.

الملابس:
- فستان سهرة.
- ملابس رياضية.
- بنطلون ليجن أو رياضي.
- ربطة عنق كلاسيكية.
- تي شيرت مطبوع بالصورة المفضلة له.

أجهزة إليكترونية:
- كاميرا للسفر.
- سماعات.
- بلاي ستيشن.
- هاتف محمول.

كتب:
- كتاب مفضل.
- مجموعة روائية للكاتب المفضل.

ادوات تجميل:
- أحمر شفاه باللون المفضل.
- جلسة سبا.
- العطر المفضل.

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