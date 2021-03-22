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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعدام لأب ونجله والسجن 15 سنة لآخرين في مقتل شخص بالمنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:44 م
محكمة
محكمة
المنيا ـ على حسين
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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد والمستشار وائل شعبان، عضو يمين وأحمد عبدالعزيز وأحمد حنفى عضوى يسار، وأمانة سر على حسن ومحمد هارون وأندراوس فهمي، بالإعدام علي متهم ونجله والسجن علي شخصين آخرين بينهم سيدة بتهمة القتل عمدًا، وذلك في القضية رقم 9839 لسنة 2020 جنايات مركز ديرمواس والمقيدة برقم 2086 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

أحال المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول القضية إلى محكمة جنايات جنوب المنيا لمعاقبة المتهمين وجاء بأمر الإحالة أن المتهم س.ع.ش، محبوس 48 سنة معلم من ديرمواس، وم س.ع، نجله هارب، وأ.س.ع.،17 سنة، بدون عمل، وع.ص.ح.،40 سنة ربة منزل، بأنهم في يوم 5 سبتمبر لسنة 2020 دائرة مركز ديرمواس، قتلوا المجني عليه م م.د، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره منه، وما أن ظفروا به حتي انهال المتهمين الأول حتي الثالث عليه ضربا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم حالة تواجد المتهمة الرابعة علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته حال كون المتهم الثالث طفل، ويتجاوز 15 عامًا ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة علي النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون الأول والثاني أحرز كل منهما سلاحًا أبيض سكين دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية، المتهم الثالث أحرز سلاحًا أبيض سكينًا دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كانت تحريات المباحث أفادت بصحة أقوال الشهود، وأن الدافع وراء ارتكاب الواقعة وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه.

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