«ثقافة المنيا» تختتم مشاركتها فىي مبادرة «حياة كريمة» بأبو قرقاص

فى إطار المشاركات المتنوعة التى تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة يختتم فرع ثقافة المنيا " قصر ثقافة أبو قرقاص" فعاليات مشاركته فى مبادرة حياة كريمة بالقرى، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي،وذلك خلال الفترة من من 16وحتى 22مارس 2021 بقرى أبو قرقاص، وبالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان والمخدرات وإدارة الشباب والطلائع بالمحافظه، وذلك بمركز شباب قريه ابوقرقاص البلد، تحت شعار، " أنت اقوى من المخدرات ".حيث شهد قصر ثقافة أبوقرقاص معرض فنى لنتاج الورش التى نفذت على مدار خمسه أيام وهى ورشه خياميه للفنانه صباح مساعد، ورشه مجسمات من عجينه السيراميك مع الفنانه سحر عليان بالإضافة إلى اقامه معرض فنون تشكيليه لمواهب ناشئه من أبناء القريه وهم ديانا ولوجى. ومادونا، يوستينا.أعقب ذلك فقرات فنية لمجموعة من المواهب الشابه من أبناء قريتى ابوقرقاص البلد ومنهرى فقدم مواهب ابوقرقاص البلد فقرات غنائيه ترانيم وهى يسبق كلامنا سلامنا وبفضل نعمتك ومساء الفل وأيها الفخار الاعظم، كان اصغر راعى داود وقصيده سالونى يا امى، قصيدة لا للادمان من تدريب الفنان أسامه طه أداء كلا من مريم خير دميانه هاني يوأنا هشام مريم اشرف مارينا مرادامنيه زناتي يوستينا رافت ناردين عادل سلمي جلال.كما قدمت مواهب قريه منهرى فقرات إسكتش الأم، وإسكتش عن الشيطان من تدريب سعاد عفت، مارينا بدر أداءمهرائيل عماد ماريا شورى شيرين خيرى مريم جرجس نفين هلال ساندى ماجد مايا ماهر نادر ياسر ابانوب يعقوب وتدريب سعاد عفت ومارينا بدر، وفى ختام الفعاليات قدمت اغنيه كنا يا دوب لسه بنحلم مع الفنان اسامه طه، الحفل من إخراج الفنان والمخرج اسامه طه.جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذيه الدكتور بلال ممثلا لصندوق مكافحة المخدرات والاستاذة ماريا نعيم إدارة الشباب والطلائع والدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية والأستاذ اشرف الدسوقى رئيس الوحده المحليه ابوقرقاص البلدوالدكتور الحسينى رئيس الوحده المحليه باتليدم والاستاذة ابتسام مدير مركز شباب ابوقرقاص البلد