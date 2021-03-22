مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة يبحثان الشراكة الاستراتيجية

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم الاثنين في الرياض، مع وفد من السفارة البريطانية لدى السعودية برفقة مديرة المجلس الثقافي البريطاني إيلي ماكلين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التعليمي والثقافي والتواصل بين الشعوب، وذلك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين