الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قائد ميلشيا «الكانيات» وشقيقه

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على كل من قائد ميليشيا "الكانيات" محمد خليفة الكاني وشقيقه عبدالرحيم، على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في مدينة ترهونة غرب ليبيا التي سيطروا عليها منذ سنوات.وقالت وكالة "أسيوشيتدبرس" إن محمد الكاني قائد مليشيات "الكانيات" سيئة السمعة وشقيقه عبدالرحيم، منذ فرارهما من ترهونة الصيف الماضي إثر هزيمة عسكرية، تم اكتشاف عشرات المقابر الجماعية ونسبت إلى عناصر مليشيات الكانيات.وفي العام الماضي، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مليشيا الكانيات وزعيمها محمد وعبدالرحيم بالعقوبات في نفس الجرائم المزعومة.