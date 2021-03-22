السبت.. إيبارشية سمالوط تنظم قداس العاملين

تنظم إيبارشية سمالوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية، قداس العاملين الشهري وذلك السبت المقبل بكنيسة مارمرقس بسمالوط.يشارك في القداس العاملين بمختلف المهن الحرة، بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.