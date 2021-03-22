تدريب طلاب التمريض على التطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم

نظم فريق الطب الوقائي بالإدارة الصحية بمركز إبشواى بالفيوم، تدريب لطلبة التمريض بمدرسة ابشواى الثانوية للتمريض على أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور عماد الدين حسن زكـــى، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية وتحت إشراف الدكتورة كلير بقطر مديرة الإدارة الصحية بابشواى.ضم الفريق أحمد حمدي، مسؤول الترصد وعبد السيد يوسف توفيق، مسؤول الأوبئة، وأحمد العجماوى مراقب أول الإعلام والتثقيف الصحي بالإدارة.وتأتي الحملة في إطار خطة الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، من خلال التطعيم الروتيني ومن خلال الحملات القومية التي تقررها الوزارة، بالتنسيق مع المديريات المختلفة وتستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق دائرة المركز.حيث أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 28 مارس 2021 حتى الأربعاء 31 مارس 2021.وشهد التدريب شرح طريقة التطعيم بالحملة وكيفية تسجيل الأطفال بالكراسات الخاصة بالعمل اليومي للحملة كما تناول التدريب أيضا طريقة إعطاء الطعم للأطفال والفئات المستهدفة بالتطعيم خلال الحملة، وكذلك طريقة وضع العلامات ومعرفة راصد الطعوم.كما استعدت الإدارة الصحية بمركز أبشواى بفرق صحية ثابتة ومتحركة تجوب الشوارع،كما تم توجيه الشكر لإدارة المدرسة على التعاون المشترك مع الإدارة الصحية.