رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اختيار «أمل مبدي» الشخصية الأكثر تأثيرًا في المجتمع 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:18 م
أمل مبدي
أمل مبدي
أشرف لاشين
طباعة
تحت شعار "المرأه تقدر تكون"، فازت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي، عضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، بجائزة أكثر امرأة مؤثرة في المجتمع لعام 2021.

جاء اختيار مبدى من خلال الحركة العالمية للمرأة، وسيتم منحها الجائزة رسميًا في حفل WAW السنوي الأول Women Appreciating Women، نظير مساهمتها الإيجابية التي لا نهاية لها، في المجتمع المصري، وتقديرا لدورها النشط في مجال المجتمع المدني، بالإضافة إلي دورها العظيم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجاحها في إحداث حراك مجتمعي قوي تجاه قضية هذه الشريحة الهامة في المجتمع وحقوق ذويها البالغ عددهم ١٥ مليون مواطن مصري، وإلقاء الضوء عليهم وإظهار قدراتهم ومواهبهم وتحقيق الدمج بصورة حقيقية وعلى أرض الواقع من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.

وعبرت أمل مبدي عن سعادتها بالتكريم واختيارها للحصول على جائزة أكثر امرأة مؤثرة في المجتمع، مؤكدة أن ذلك يزيد من حجم مسؤوليتها المجتمعية، ويعد دافعا قويا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المجتمع ومساندة الدولة في كافة القضايا التي تهم الوطن وفى مقدمتها المجتمع المدني ومجال ذوي الإعاقة.

في سياق متصل، فإن الحركة العالمية تجمع نساء غير عاديات معًا عن طريق دعم مبادراتهن لبعضهن البعض، وسبق ان تم تكريم أكثر من 700 امرأة من أكثر من 90 دولة في العالم منذ عام 2017.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات


الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

تعرف على نص دعاء الرياح.. إليك التفاصيل

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«ثقافة المنيا» تختتم مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة» بأبوقرقاص

العلاج بالفن فى معرض «أشجار طفولية» لـ وفاء ياديس

عبد الناصر.. «الثعلب» كما وصفته الصحافة الأمريكية

لجنة المعارض بـ«الناشرين المصريين» تناقش خطة عمل الفترة المقبلة