المترو: تفتيش على ارتداء الكمامة داخل المحطات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات تفتيش على ارتداء الكمامة داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة، ومن لم يرتد الكمامة يتعرض لغرامة فورية من قبل ناظر المحطة.وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يتم توفير كمامات داخل شبابيك التذاكر وذلك لضمان توافرها للركاب والمراقبة على بيعها داخل المرفق حيث لا يتم تداولها بين الباعة الجائلين.