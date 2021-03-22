عبد الناصر.. «الثعلب» كما وصفته الصحافة الأمريكية

تحدث العديد من كتابنا المعاصرين والمجايلين للحقبة الناصرية عن شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتي أخذت العديد من الوجوه، إلا أن كتاب "ماخفي مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية "، يرسم صورة أخرى لعبد الناصر، قد تكون قريبة للعديد من وجهات النظر المصرية والعربية عن شخصية عبد الناصر ولكن تأتي أهمية وجدوى هذه الصورة كونها جاءت من الغرب الأمريكي والتى تعد بمثابة اعتراف حي لأنها كتبت في وقتها.يذكر كتاب "ماخفي مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية " للكاتب أسامة حمدى وترجمة مصطفي عباس تحت عنوان "رئيس مصر الحقيقي من أمامه ومن حوله" أن جمال عبد الناصر ابن السادسة والثلاثين، الذي ثار على السلطة دوما يتقلد السلطة التي استحوذ عليها بقيادته للثوار الآخرين.ويشير الكتاب إلى ما كتبته الصحافة الأمريكية، وتحديدا ما كتبه الكاتب الأمريكي بل جيمس والذي يبدا مقاله " انتهى عرض مسرح العرائس في مصر. فمن كان يجذب الخيوط من وراء الكواليس ظهر على خشبة المسرح. إنه جمال عبد الناصر المبتسم ذو الطلعة، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، يذكر بلاعب كرة قدم أمريكي يجيد الدفاع والهجوم. وهو بربتة صاغ في الجيش المصري لم يلتفت له العالم الخارجي في حين اعتبرته مجموعة من ضباط الجيش والطيران القائد الحقيقي الذي قضى عشرة سنوات يعد بصبر ودأب للانقلاب ونفذه تنفيذارائعا ".يلفت الكاتب بل جيمس في مقاله إلى أن جمال عبد الناصر هو من خلال الرجل الذي اختاره هو بنفسه اللواء محمد نجيب والذي تقلد سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولم يمارسها.وأشار بل جيمس إلى نجيب قام بمهام السلطة كلها فى الوقت الذي كان فيه على ناصر اتخاذ القرارات وإرسال الأوراق الرسمية، إلى جانب كتابة الأوامر لنجيب على الهامش.ويصف بل جيمس عبد الناصر بـ"الثعلب" حيث يرى جيمس أن شخصية "عبد الناصر" تقوم على الشيء ونقيضه، فهو فيه طابع العنف والطيبة في آن واحد كما يتسم بالوداعة "فلم يعهد عنه ابدا أن فقد أعصابه".ويشير بل جيمس إلى أن السلطة لم تفسد عبد الناصر، فهو إنسان بسيط يعيش في بيت متواضع من خمس غرف داخل المنشأة العسكرية في العباسية، فهو يحيا حياة ضابط الجيش الأمريكي، ولاتوجد أمارة على وضعيته سوى الأضواء الكاشفة التي تنير حديقة بيته ليلا، والحرس الذي يحرس بيته ليل نهار لحماية الأطفال الأربعة وتمتعهم بالحرية، أما البيت من الداخل فليس به وى بضع قطع من الأثاث يبدو أنها أخذت من أحد القصور.