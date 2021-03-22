الموجة الـ17 للإزلات.. تحقيق 27% من المستهدف بمدن قنا

قامت الأجهزة المحلية بمحافظة قنا لليوم الثالث على التوالى بتنفيذ فعاليات الموجة الـ17 بإزالة التعديات على أملاك الدولة "طرح النهر" لاستغلالها للصالح العام وخدمة المواطنين وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.أسفرت الحملة عن إزالة ٤٦ حالة تعد، حتى الآن، من إجمالى ١٧٢ حالة تعد مُستهدف إزالتها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعى بنسبه تنفيذ بلغت 27%.وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن حملات الازالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكل مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالمحافظة، لاستغلال تلك المساحات فى منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.أشار الداودي إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات، مؤكدًا إعداد تقرير يومى لموقف الإزالات ورفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.