«السكة الحديد»: متابعة أكشاك المحطات وغرامات للمخالفين

أعلنت هيئة السكة الحديد أن رئيس الهيئة شدد على ضرورة مراجعة جميع الأكشاك على الأرصفة للتأكيد على مطابقتها للنماذج المعتمدة من قِبل الهيئة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين لذلك.وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك أن الأكشاك المخالفة سيتم تحذيرها وفي حال تكرار الأمر سيكون هناك مخالفات وغرامات مالية وذلك للحفاظ على مستوى نظافة المحطات والشكل العام لها.