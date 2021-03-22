ضبط لحوم ودواجن فاسدة في حملة مكبرة بقنا

شنت مديرية الطب البيطري بقنا، بالتعاون مع مديرية التجارة والتموين حملة تفتيشية على محال الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمركزىّ قنا وقفط، تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.أسفرت الحملة عن ضبط ١٤١ كجم لحوم مجمدة ودواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.قال محافظ قنا: إنه تم تحرير 3 محاضر بمدينة قنا بإجمالى ١٣٥ كجم دواجن مجمدة ولحوم ومصنعات ومجمدات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 3 محاضر أخرى مخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية بدائرة مركز قفط، وذلك يأتى فى إطار جهود مديريتىّ الطب البيطري والتموين للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضبط المتلاعبين من التجار.‪من ناحيته أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائي.