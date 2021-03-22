«يجوز للمرأة تولي القضاء».. مناظرة شهيرة بين «السعدواي» و«البدري»

أجرت صفحة الدين لله التابعة لجريدة الاحرار عام 1993، مناظرة بين المفكرة الراحلة نوال السعداوي وبين الشيخ يوسف البدري حول تولي المرأة للقضاء، وكلاهما كانت له وجهة نظر.قالت نوال السعداوي:" الذين يقولون أن المرأة لا تصلح لأن تكون قاضية يعتمدون في منطقهم على فكرة تقول أن عقل المرأة أقل من عقل الرجل، وأن المرأة بطبيعتها عاطفية تسيطر عليها العواطف أكثر من العقل، وبالتالي فهي عاجزة عن إصدار أحكام عادلة موضوعية في القضايا والنزاعات بين الناس، وهذه أفكار خاطئة تاريخا وعلميا فالتاريخ المصري القديم يقول أن رئيسة القضاة كانت امرأة اسمها "معاث" أطلقوا عليها اسم آلهة العدالة، وهذه الحقيقة التاريخية تناقض الفكرة التي تقول أن طبيعة عمل الام تمنعها من مزاولة مهنة القضاء.وفي الحضارة المصرية القديمة شغلت المرأة مناصب القضاء والحكم والدين والسياسة والحرب والفلسفة والطب وكانت نقيبة للأطباء.وفي عصرنا اليوم تشغل المرأة منصب الوزيرة والطبيبة والمحامية والمهندسة والطيارة ونائبة البرلمان والمفكرة فهل كل هذه الوظائف أقل أهمية من وظيفة القاضي وإذا كانت المرأة عاطفية وهوائية كما يقولون فكيف ترأس وزارة بأكملها وتقود طائرة في السماء وكيف تمسك بالمشرط وتفتح بطن المريض وكيف وكيف تمسك بالقلم وتكتب في الفلسفة والأدب والدين.وكيف نجحت المرأة القاضية في بلاد كثيرة في الغرب والشرق بل أيضًا نجحت القاضية في بلادنا العربية والجزائر منها، وقد التقيت بالقاضية الجزائرية ليلى هسلادي وهي من ابرز القاضيات الجزائريات، إن رفض تولي المراة القضاء ليس غلا بعض بقايا التخلف الفكري والتقاليد البائدة.أما الشيخ يوسف البدري فقد قال:" بادئ ذي بدء فإن عمل المرأة مباح بشروط وهي ألا تجلب الفتنة لنفسها أو لغيرها وألا تنافس الرجال في أرزاقهم وألا تضيع حقوق أبنائها، فإذا غابت هذه الشروط لم يصلح العمل لها، وإن حققتها فالعمل مباح، لأن العمل فرض على الرجل أما المرأة فقد كرمها الإسلام فإن شاءت تعمل فأهلا وإن شاءت تبقى في بيتها فأهلا، وذلك حفاظا عليها من التعرض لمشاق ومتاعب من الأصون ألا تتعرض لها.وتابع البدري:" والمرأة تعمل بكل شئ بالشروط السابقة إلا الشهادة في الزنا والولاية على الرجال، ومنها وزارة التفويض والتنفيذ ومنها الإمارة والحكم.وأكمل:" أما القضاء فإن الشرع قد اباح لها أن تكون المرأة إماما لغيرها في الصلاة وبالتالي يجوز أن تكون قاضيا لمثيلاتها من النساء، وذلك لأن منصب الرجال لها بين الرجال قد يعرضها لأمور هي أحق في ألا تنكشف عليها، أو تتعرض لها، لذلك حماها الإسلام من الشهادة في الأعراض لان هذه المواقف حساسة وحياء المرأة يمنعها تماما من أن تتحدث بصراحة وجرأة في هذا المجال فأعفاها الإسلام من الحرج، ومن هنا فإن مذهب الإمام أبي حنيفة وهو المذهب الذي تحكم به مصر في دستورها وقانونها يجيز للمرأة الولاية على نفسها وعلى غيرها من النسوة فلها أن تزوج نفسها وغيرها من النساء، وأن تكون وليا لها، وأن تتولى منصب القضاء ولكن فيما يخص النساء فقط.