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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع القروض المصرفية في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:52 م
القروض المصرفية في
القروض المصرفية في أمريكا
وكالات
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أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الإثنين تراجع القروض المصرفية في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي جديد، في ظل استمرار البنوك في توخي الحذر عند تقديم قروض جديدة.

وذكر المجلس أن إجمالي القروض والتمويل التأجيري تراجع إلى 8. 62% من إجمالي الودائع لدى البنوك الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 مارس الماضي. وزاد إجمالي أصول البنوك الأمريكية خلال الفترة نفسها بنسبة 7. 0% إلى 21 تريليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى ارتفاع حصة الأصول الأمنة لدى البنوك وتشمل السيولة النقدية وسندات الخزانة والأوراق المالية المضمونة بالحكومة الأمريكية إلى 6. 35% خلال الأسبوع المنتهي يوم 10 مارس الحالي مقابل 5. 35% خلال الأسبوع السابق.

وتراجعت نسبة القروض وتمويل التأجير إلى 7. 49% من إجمالي أصول البنوك وهو أقل مستوى لها منذ 1973، كما تراجعت نسبة قروض السكن إلى إجمالي أصول البنوك إلى مستوى قياسي جديد.

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