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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

‏الصحة المغربية: أكثر من 4,2 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و264 ألفا و761 شخصا حتى اليوم الإثنين.

وأضافت المنظمة في بيان: أن 593 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.. في حين أن مليونين و516 ألفا و742 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند،و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

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