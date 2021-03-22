المكسيك تنشر 8700 جندي على الحدود لوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

قال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال، اليوم الإثنين: إنه تم نشر أكثر من 8700 جندي على طول حدود المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وسط زيادة في عدد المهاجرين العابرين للحدود.وأوضح ساندوفال: أنه تم نشر الجنود وأعضاء الحرس الوطني في 347 نقطة تفتيش على طول طرق الهجرة الشائعة، وبعد تزايد عدد المهاجرين من أمريكا الوسطى من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، أعلنت الحكومة المكسيكية عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة الأسبوع الماضي.كما أغلقت الحدود البرية للسفر غير الضروري لمنع انتشار العدوى وسط تفشي وباء فيروس كورونا.وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نشرت المكسيك بالفعل جنودا لمنع المهاجرين من عبور الحدود إلى الولايات المتحدة منذ يونيو 2019.وقد وصل آلاف المهاجرين إلى الحدود بعد فوز الرئيس جو بايدن، الذي وعد بانتهاج سياسة هجرة أكثر إنسانية، حيث يفر معظم المهاجرين من الفقر والعنف وعواقب إعصارين مدمرين في أمريكا الوسطى.