بعد تسلمه جائزة زويل.. من هو الدكتور صلاح عُبيّة ؟

تسلم العالم الكبير دكتور صلاح عُبيّة، اليوم، جائزة أحمد زويل للمعرفة والتقدم لعام 2020، وألقى محاضرة في الاحتفال الذي أقيم بمقر المركز بجاردن سيتي بعنوان «الاتجاهات الحديثة في علم الضوئيات».ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن صلاح عبيه في سياق السطور التالية:-- المدير والمؤسس لمركز الفوتونات والمواد الذكية.-الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.- حصل على جائزة "كوامي ناكروما" للتميّز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.- مواليد 1969 بمدينة شربين في محافظة الدقهلية.- حصل على بكالوريوس الهندسة في علوم هندسة الاتصالات بتقدير عام ممتاز من كلية الهندسة في جامعة المنصورة عام 1991.- في عام 1994 حصل على درجة الماجستير.- حصل على الدكتوراه عام 1999 بإشراف مشترك بين جامعته الأم وجامعة سيتي لندن.- أنتج مع الفريق البحثي عددا كبيرا من المنشورات العلمية تزيد عن 500 بحث علمي في المجلات والدوريات العلمية.- في عام 2015 حصل على الدكتوراة الفخرية في مجال الفوتونيات من جامعة لندن.- حصل على أستاذ كرسي اليونسكو للتكنولوجيات الحديثة للتنمية المستدامة في إفريقيا.- حصل على زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE.- عام 2019 نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد العلم.