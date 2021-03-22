الكويت تلغي الحجر المؤسسي للقادمين ممن تلقوا لقاح كورونا

أعلن مركز التواصل الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء الكويتي عن إعفاء 3 فئات من المسافرين القادمين إلى الكويت، ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الحجر المؤسسي الإلزامي.وتشمل تلك الفئات من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، وكذلك من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع، بالإضافة إلى من تعافى من الإصابة بالفيروس وحصل على جرعة واحدة ومضى عليها أكثر من أسبوعين.وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الإثنين: أنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص (بي سي أر) في اليوم السابع من الوصول ويثبت الخلو من الإصابة.وأشار المركز إلى الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.وأوضح المركز أن مجلس الوزراء قرر تعديل أوقات الحظر من الساعة 6 مساءً حتى 5 صباحًا، إضافة إلى السماح للمطاعم بالتوصيل من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، والسماح برياضة المشي من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً اعتبارًا من الغد.ووافق المجلس على إجراء الاختبارات الورقية للطلبة اعتبارًا من 30 مايو، واعتمد عودة الطلبة إلى المدارس في 19 سبتمبر.وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر الحظر الجزئي في البلاد لمدة شهر بدأ في 7 مارس الجاري وحتى 7 أبريل المقبل.