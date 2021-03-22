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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

126.5 مليون تلقوا لقاح كورونا في أمريكا

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:43 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
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أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، أن أكثر من 126.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا قد تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت الهيئة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم بأن 126 مليون و509 آلاف و736 جرعة إجمالية تم حقنها لأشخاص داخل الولايات المتحدة وهو ما يشكل حوالي 81% من إجمالي 156 مليون و734 ألف و555 جرعة تم تسليمها.

وأوضحت "سي إن إن" أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعًا بحوالي 2 مليون جرعة إضافية مما تم تسجيله منذ أمس، أي بمتوسط سبعة أيام يبلغ حوالي 2.5 مليون جرعة في اليوم.

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