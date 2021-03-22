الطفل «تيم» يلعب دور ابن هاني سلامة في «بين السما والأرض»

يجسد الطفل تيم الله هاني دور البطولة بداخل أحداث مسلسل "بين السما والأرض"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن تيم الله سيلعب شخصية نجل هاني سلامة والذي توفت والدته، ليقوم سلامة بالزواج لمرة ثانية وستكون هذه المرة الفنانة درة هي زوجته في إطار من الدارما الاجتماعية.مسلسل «بين السما والأرض» من بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.