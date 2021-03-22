حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط الإثنين، حملة مكبرة بإشراف روضة منير، نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى.وتم إيقاف أعمال هدم وترميم لعقار لعدم حصوله على رخصه ترميم بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المنظمه بهذا الشأن بطريق شطا القديم بقرية غيط النصارى.تم فك شدة سلم مخالف بتنفيذ قدري هاشم رئيس الوحدة والإدارة الهندسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة بهذا الشأن.