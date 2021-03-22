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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبراء الطاقة العرب يناقشون «دمج الطاقة المتجددة فى الصناعة».. مطع أبريل

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:32 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
عمرو خان
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يستضيف المركز العربي الإقليمي للطاقة المتجددة ندوة عبر الإنترنت بعنوان "دمج الطاقة المتجددة في قطاع الصناعة: التحديات والفرص"، مطلع أبريل المقبل، إذ يناقش مجموعة من الخبراء العرب مستقبل الطاقة المتجددة وإمكانية دمجها بشكل أوسع وأكثر انتشارًا من حيث الاستخدامات في القطاع الصناعي.

يذكر أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في مصر وشبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بدعم من مجلس صناعات الطاقة النظيفة (CEBC)، ينظمون على التوازي سلسلة ندوات عبر الإنترنت بعنوان "دمج الطاقة المتجددة في قطاع البناء وقطاع الصناعة: التحديات والفرص".

وتهدف الندوات إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من المبادرات الإقليمية المختلفة حول دمج الطاقة المتجددة في قطاع البناء، كما ستتناول الندوات التحديات التي تواجه المنطقة وسبل تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية مختلفة.

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