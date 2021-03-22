«التعليم العالي» تستعرض توسعات المستشفيات الجامعية (فيديوجراف)

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في فيديوجراف لها منذ قليل، عملية تطوير وزيادة أعداد المستشفيات الجامعية خلال السنوات الأخيرة.وأوضحت الوزارة في الفيديوجراف الذي استهلته بعبارة "المستشفيات الجامعية بين أمس واليوم"، زيادة أعداد المستشفيات الجامعية، وتغطيتها لجميع المناطق في الجمهورية، كاشفة بالأرقام عن التطور الشامل الذي تشهده المستشفيات الجامعية.لمشاهدة الفيديو https:youtu.bet9O4m3pZFgU.