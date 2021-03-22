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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التحالف المدني» يكرم قيادات الجيش الأبيض بجامعة المنوفية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:14 م
التحالف المدني
التحالف المدني
ولاء القاضى
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كرم التحالف المدني لحقوق الإنسان فرعي المنوفية بقيادة المستشار محمد مسلم مدير التحالف بالمنوفية قيادات مستشفيات جامعة المنوفية، تقديرًا لدورهم البطولي في الموجة الأولى والثانية من كورونا.

وأضاف مدير مكتب التحالف بالمنوفية، الإثنين، أن التحالف كان حريصًا جدًا على تكريم قيادات الجيش الأبيض بمستشفيات جامعة المنوفية وتوجيه كلمة شكر ودعم لهم تقديرًا لما قاموا به من مجهود جبار خلال الموجة الأولى والثانية.

تم تكريم الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بالمنوفية ورئيس مستشفيات الجامعة بالمنوفية والدكتور ناصر عبد الباري وكيل كلية الطب، كما كرم التحالف الدكتور محمد الصاوى، رئيس الإدارة المركزية والدكتور أحمد القرش مدير المستشفيات والدكتور أحمد صبري، مدير مستشفى الجامعة.

كما تم تكريم الدكتور أحمد فهيم منصور، مدير الطوارئ بالمستشفى ومديرى الأقسام بمستشفى جامعة المنوفية، كما كرم التحالف السيد شلبى مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية ومحمد فارس، مدير أمن مستشفيات الجامعة.

وقدم مدير التحالف بالمنوفية محمد مسلم، بشهادة ودرع شكر للعميد وقيادات الجيش الأبيض بمستشفى الجامعه وشكر على التعاون المستمر بينهم.

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