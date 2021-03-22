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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«زايد» تبحث مع «الصحة العالمية» تصنيع لقاحات كورونا بمصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:36 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مساء اليوم لإثنين، مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بديوان عام الوزارة، لبحث ومناقشة سبل التعاون خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وتصنيع اللقاحات في مصر تمهيدًا للتصدير لدول أفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لمصر من خلال الوفود والخبراء الدوليين للمشاركة في الاستعدادات لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر، كما تمت مناقشة إرشادات المنظمة طبقًا للوائح الدولية، وذلك لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج والحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج خلال العام الهجري الحالي 1442.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول أيضًا وضع خطة تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الفرق الطبية والعاملين ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بالتوازي مع خطة التدريب التي تم الاتفاق عليها مع إحدى الشركات العالمية القائمة على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما بمصر، وذلك بالتزامن مع تجهيز وافتتاح عدد من مراكز تجميع البلازما.

وأشار مجاهد إلى أنه تم الاتفاق على دمج البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ضمن منصة التعليم الإلكترونية الخاصة بالزمالة المصرية، بما يضمن تأهيل الفرق الطبي وتوفير أفضل مستوى تعليمي وتدريبي، حيث سيتم إتاحة الروابط الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمنظمة ضمن برامج الزمالة المصرية على المنصة.

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