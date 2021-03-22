منة فضالي تروج لفيلمها السينمائي «مفلح باشا» مع أحمد رزق

كشفت الفنانة منة فضالي عن أفيش فيلمها السينمائي الجديد "مفلح باشا"، والذي سيعرض في السباق السينمائي المقبل، والخاص بعيد الفطر وعقب انتهاء شهر رمضان.فيلم "مفلح باشا"، بطولة منة فضالي أحمد رزق، وأحمد بوسيف، وخالد العجريب، وزينب كرم، وخالد أحمد، وشجون الماجد، ومحمد الوادي، وآخرون، وهو تأليف وإخراج نايف الراشد، فيما تصدر الأفيش أبطال الفيلم حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، التي تجمه بين صناعه وخاصة بين الفنانة منة فضالي والفنان أحمد رزق.ويعرض حاليًا للفنانة منة فضالي مسسلل "سكن البنات"، وذلك علي شاشة قناة النهار ويشارك في بطولته الفنانة دينا، والفنانة وفاء عامر ومحسن صبري، وحسني شتا، وآخرون، وهو من إخراج محمد النقلي.