فتحي عبدالوهاب يفقد أبناءه في حكاية «طبق الأصل»

يصور الفنان فتحي عبدالوهاب أحداث مسلسله الجديد "ورا كل باب" وتحديدًا قصة "طبق الأصل"، والتي من المحتمل عرضها خلال شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن قصة المسلسل تتناول فكرة ظلم الأبباء بسبب زواج الأهل من أجانب، حيث يدخل فتحي عبدالوهاب في مشكلة كبيرة بسبب زواجه من فتاة غير مصرية تجسد شخصيتها الفنانة ساندي علي والتي تقوم بأخذ أطفاله منه وتسافر إلى الخارج.ويدخل «عبدالوهاب» في حالة نفسية سيئة للغاية، وهو ما يجعله يلجأ إلى المحاكم لمحاولة استعادة أبناءه مرة أخرى، في إطار من الدراما الاجتماعية في العمل الذي يقوم بإخراجه معتز حسام الدين ومن تأليف محمد الشواف.يذكر أن مسلسل "ورا كل باب"، من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.