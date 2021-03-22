محمود الجابري ضابط شرطة مع غادة عبدالرازق في «لحم غزال»

يسافر الفنان محمود الجابري إلى لبنان خلال أيام قليلة لانطلاق تصوير دوره في مسلسل "لحم غزال"، والمنتظر عرضه على قناة أم بي سي في رمضان المقبل.وأشار «الجابري» لـ"الدستور" إلى أنه يجسد شخصية ظابط شرطة ذكي يقوم بحل عدد من الجرائم التي تقع حول بطلة العمل غادة عبدالرازق، في إطار من الغموض والساسبنس.وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد مع المطربة شيرين عبدالوهاب لغناء تتر العمل وبالفعل دخلت مؤخرًا في تسجيله انتظارًا لطرحه قريبًا.ومسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، هو من إخراج المخرج محمد أسامة الذى يتولى إخراج وتأليف إياد إبراهيم، بينما كانت آخر أعامل الفنانة غادة عبدالرازق، فى الموسم الرمضاني السابق مسلسل "سلطانة المعز"، وشارك في بطولته محمود عبدالمغني، دينا، محمد لطفي، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.