قصة فيلم «ماما حامل» لـ ليلى علوي

انتهت الفنانة ليلى علوي من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمها الجديد «ماما حامل»، والذي تعود من خلاله إلى عالم السينما بعد غياب سنوات، حيث تمكث في الاستديو خلال هذه الفترة لتصوير العمل لعرضه قريبًا للجمهور.وعلمت «الدستور» أنَّ ليلى علوي تجسِّد شخصية أم حمدي المرغني ومحمد سلّام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية.وصوّرت ليلى علوي خلال الأسبوع الماضي غالبية مشاهدها في الفيلم بمنطقة «استديو المغربي»، ومن المنتظر أن تستكمل باقي مشاهد العمل في عدد من مناطق التصوير الخارجية خلال الأيام المقبلة.يشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلّام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى الإتربي، سامي مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وهو إنتاج شركات سينرجي فيلمز ودولار ومصر العالمية.