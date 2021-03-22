محمد وكريم محمود عبدالعزيز في «سهرانين» الأربعاء

روّج الفنان محمد محمود عبدالعزيز للحلقة التي يظهر فيها ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه أمير كرارة على قناة «أون».وكتب نجل الساحر عبر صفحته على «فيسبوك»: «‎انتظرونا أنا وكريم ولؤي إنَّ شاء الله يوم الأربعاء والخميس الساعة 10 مساء مع أخويا الغالي وعشرة العمر أمير كرارة في برنامج (سهرانين)، أتمنى نكون ضيوف خفاف على حضراتكم إن شاء الله، ملحوظة لسّه في صور تانية وناس لازم أشكرهم على الحلقه دي.. اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».ويتحدث الشقيقان عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتهما، وعن والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز وذكرياتهما معه، لا سيما عند تصويره مسلسل «رأفت الهجان»، وغيره من المواقف التي مرّا بها خلال مسيرتهما الفنية.