رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد وكريم محمود عبدالعزيز في «سهرانين» الأربعاء

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:28 م
محمد وكريم محمود
محمد وكريم محمود عبدالعزيز
حسين الجندي
طباعة
روّج الفنان محمد محمود عبدالعزيز للحلقة التي يظهر فيها ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه أمير كرارة على قناة «أون».

وكتب نجل الساحر عبر صفحته على «فيسبوك»: «‎انتظرونا أنا وكريم ولؤي إنَّ شاء الله يوم الأربعاء والخميس الساعة 10 مساء مع أخويا الغالي وعشرة العمر أمير كرارة في برنامج (سهرانين)، أتمنى نكون ضيوف خفاف على حضراتكم إن شاء الله، ملحوظة لسّه في صور تانية وناس لازم أشكرهم على الحلقه دي.. اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

ويتحدث الشقيقان عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتهما، وعن والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز وذكرياتهما معه، لا سيما عند تصويره مسلسل «رأفت الهجان»، وغيره من المواقف التي مرّا بها خلال مسيرتهما الفنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

حملة مكبرة لازالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«شبرا» كما يراها محمد عفيفى.. ضاحية «الشيخ والمغنى والبابا»

«صايع بحر».. معاني «الصايع» في مفردات الحارة المصرية

دعوات لإطلاق جائزة باسم شاكر عبدالحميد.. تعرف على التفاصيل

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)