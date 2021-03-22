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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين «الإقليمي للطاقة المتجددة» وجهاز شئون البيئة

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:23 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
عمرو خان
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وقع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) وجهاز شئون البيئة المصري (EEAA) بروتوكول تنفيذي للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات في مجال رصد وتعريف ودراسة الطيور المهاجرة وتفاعلها مع توربينات طاقة الرياح خلال موسم ربيع 2021.

يأتي توزيع هذا البروتكول بين الجهتان ضمن جهود المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) لتعزيز مشاريع طاقة الرياح الصديقة للبيئة في مصر.

في إطار برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح(ATMP)، يهدف البروتوكول الذي يساهم في تعزيز حماية الطيور الحوامة المهاجرة عبر طرق هجرتها في مصر إلى بناء القدرات الوطنية من خلال برامج تدريب القدرات المختلفة للرصد البيئي، ومراقبة الطيور، وبرنامج الإغلاق عند الطلب في محطات طاقة الرياح، بالإضافة إلى مراقبة الطيور النافقة.

عن برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح:
للتخفيف من المخاطر البيئية والآثار السلبية على التنوع البيولوجي مع استغلال إمكانيات طاقة الرياح في مصر، أطلق المركز RCREEE برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح (ATMP) في عام 2015 لتحديد التوقيت الأمثل لعمل توربينات الرياح خلال مواسم هجرة الطيور. وقد تم إطلاق المشروع في مصر حيث تقع منطقة خليج السويس في أحد أهم مسار لهجرة الطيور حول العالم.

ويتكون برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح من ثلاث أنشطة رئيسية وهي برنامج مراقبة الطيور، برنامج مراقبة الطيور النافقة وبرنامج الاغلاق عند الطلب في محطات طاقة الرياح لمستثمري القطاع الخاص في منطقة خليج السويس.

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