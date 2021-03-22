عمرو يوسف بين 3 مواقع تصوير لإنجاز مشاهد «الملك»

يواصل عمرو يوسف تصوير مشاهد مسلسله الجديد «الملك أحمس»، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.وقالت مصادر لـ«الدستور»، الإثنين، إنَّ عمرو يوسف يتنقّل بين ثلاثة أماكن لإنجاز مشاهده وهي منطقة القناطر الخيرية وأستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي ومنطقة الواحات.وصوّر عمرو يوسف نحو 50% من أحداث المسلسل بالكامل فيما يحاول تكثيف مشاهد التصوير حتى يلحق العمل بالعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج حسين المنباوي وسيناريو وحوار محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وهو عن رواية كفاح طيبة للكاتب والروائي العالمي الراحل نجيب محفوظ.