لبنان يسجل 1471 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 441 ألفًا و14 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة- في بيان لها، إلى تسجيل 51 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5808 حالات، في حين يرقد 992 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 297 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11825 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.