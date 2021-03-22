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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يصدر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:22 م
كورونا في اليمن
كورونا في اليمن
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أصدرت اللجنة العليا اليمنية للطواريء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مجموعة من الإجراءات الاحترازية تحسبا لتفشي موجة ثانية من الفيروس.

ووجهت اللجنة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وزارة الصحة بإعلان الطواريء الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير أدوات الحماية للكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قررت إغلاق القاعات والنوادي وصالات الأفراح، وتنظيم الأسواق والمولات وتقليص مدة عملها حتى الساعة الثامنة والنصف مساء، وكذلك إلزام كافة المؤسسات الرسمية الحكومية والمحلية بتعليق كافة الأنشطة الجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية غير الضرورية.

ووجهت اللجنة، وزارة الخدمة المدنية بمنح أجازات في المؤسسات العامة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك إغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة وإقامتها بعد 10 دقائق من الأذان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء الصلوات.

وشددت على وزارة التربية والتعليم بسرعة استكمال امتحانات النقل للعام الدراسي مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتخفيف أعداد المتواجدين في نفس الفترة أثناء الامتحانات، مشيرة إلى أنه يتم تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية في المحافظات حسب الحالة الوبائية.

وأوضحت أنها ستتابع الوضع عن قرب مع تزايد أعداد الإصابات المؤكدة بالوباء، وستعلن عن إجراءات تتناسب مع الوضع الوبائي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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