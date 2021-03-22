أوكرانيا: نتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 10 سنوات

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال: إن بلاده تتطلع إلى أن تصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في غضون فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.وفي مقابلة مع إحدى الصحف الألمانية نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية مقتطفات منها اليوم الاثنين، قال شميهال: " نتطلع إلى أن نصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.. بالطبع يتوقف هذا أيضا على 27 دولة أخرى، ليس علينا فحسب".وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني" الأمر نفسه ينطبق على الناتو، فأوكرانيا تتطلع إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.. ونعمل بالفعل عن كثب للغاية مع الناتو".وأشار إلى أن تصريح الامين العام للحلف ينس شتولتنبرج بأن "باب الناتو يظل مفتوحا أمام أوكرانيا" هو بمثابة شهادة قوية على ذلك.وبين شميهال أنه لا يرى أية عقبات أساسية أمام انضمام بلاده إلى الكتلة الأوروبية، وقال "هناك سببان وراء عدم وجودنا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.. نحن ما زلنا نعمل للوصول إلى المعايير الأوروبية، لكننا على ثقة من أننا سنحقق تقدمًا كبيرا، ليس أقله من خلال الرقمنة، وثانيا، هناك دول في الاتحاد الأوروبي متشككة في زيادة توسعه".وأكد أنه مقتنع بأن أوكرانيا جاهزة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتريد فعل ذلك في أسرع وقت ممكن.وكان رئيس الوزراء الأوكراني قد قام بزيارة عمل إلى ألمانيا شملت برلين ودوسلدورف يومي 18 و19 مارس الجاري، وعقد الوفد الأوكراني برئاسته العديد من اجتماعات العمل مع كبار المسؤولين الألمان، كما شارك في منتدى الأعمال الألماني الأوكراني الرابع، بحسب "يوكرينفورم".