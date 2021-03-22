تفاصيل وفاة شاب في مشاجرة بالبساتين

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، إلى أقوال الشهود في واقعة وفاة شاب بمنطقة «فايدة كامل».وقالت عائلة المجني عليه إنَّ الشاب توفى طبيعيًا نتيجة سكتة قلبية ولم يتعد عليه أي من طرفي المشاجرة.وأضافت أنّه وحيد والديه وكان من المقرر أن يحتفل بزفافه الشهر المقبل.وتبيّن من مناظرة النيابة أن الشاب يدعى «أحمد. أ»، في العقد الثالث من العمر توفي أثناء المشاجرة بسكتة قلبية.وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغًا يفيد بوفاة شاب في مشاجرة بمنطقة «فايدة كامل».على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وضبطت طرفي المشاجرة.