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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل وفاة شاب في مشاجرة بالبساتين

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:22 م
مشاجرة
مشاجرة
نجلاء رفاعي
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استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، إلى أقوال الشهود في واقعة وفاة شاب بمنطقة «فايدة كامل».

وقالت عائلة المجني عليه إنَّ الشاب توفى طبيعيًا نتيجة سكتة قلبية ولم يتعد عليه أي من طرفي المشاجرة.

وأضافت أنّه وحيد والديه وكان من المقرر أن يحتفل بزفافه الشهر المقبل.

وتبيّن من مناظرة النيابة أن الشاب يدعى «أحمد. أ»، في العقد الثالث من العمر توفي أثناء المشاجرة بسكتة قلبية.

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغًا يفيد بوفاة شاب في مشاجرة بمنطقة «فايدة كامل».

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وضبطت طرفي المشاجرة.

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