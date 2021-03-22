5 كنائس إفريقية تحتفل بأحد الأرثوذكسية ورفع الأيقونات وزياحها

بمناسبة الاحتفال بأحد الأرثوذكسية «أحد رفع الأيقونات»، ترأس المتروبوليت سيرجيوس القداس الإلهي في كنيسة «القديس جيورجيوس» في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبعد القداس الإلهي تم إتمام طقس زياح الأيقونات المقدسة.وفي أسقفية «نيري وشرق كينيا» ترأس الأسقف نيوفيتوس القداس الإلهي في كنيسة الملاك ميخائيل، وبعد القداس الإلهي تمَّ زياح الأيقونات المقدسة.وفي سياق متصل، وفي أسقفية «جولو وشرق أوغندا» وببركة الأسقف سيلفستروس ترأس الأب كريسوستوموس كووليا القداس الإلهي في كنيسة القيامة المقدسة، وبعد القداس الإلهي تم زياح الأيقونات المقدسة.وفي مطرانية «أنتاناناريفو وشمال مدغشقر» ترأس القداس الإلهي المتروبوليت أغناطيوس، وبعد القداس الإلهي تم زياح الأيقونات المقدسة.وأخيرًا في مطرانية «أكسوم أثيوبيا وإريتريا»، ترأس القداس الإلهي المتروبوليت دانييل في كنيسة القديس فرومونتيوس بمساعدة راعي الكنيسة الأرشمندريت كريسوستومس باربري وبحضور أرثوذكسيين من إثيوبيا واليونان وروسيا وأوكرانيا وسوريا، وبعد القداس الإلهي تم زياح الأيقونات المقدسة.