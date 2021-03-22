«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة الرومانية الأرملة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الإثنين، بعيد القديسة ليا الرومانية الأرملة.وروى الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرتها، قائلًا: «ولدت القديسة ليا في القرن الرابع بمدينة روما وكانت من أسرة أرستقراطية، بعد زوجها بفترة قصيرة توفى زوجها».أضاف: «كانت تحب الاستماع إلى العظات التي يلقيها القديس جيروم في روما فانضمت إلى رهبنة نسائية، من تأسيسه، في مدينة أوستيا، وهبت نفسها بجملتها ليسوع المسيح وأصبحت قدوة للراهبات وأمًا للعذارى».وتابع: «كانت تقمع جسدها بالتقشف، وتقضى أيامها ولياليها بالصلاة وإرشاد رفيقاتها. وكان تواضعها لا مزيد عليه حتى أنها بعدما كان لها خدام كثيرون يخدمونها أمست خادمة للجميع حتى تكون أمًا أمينة ليسوع المسيح. ولم تكن تلبس إلا ثوبًا باليًا ولا تأكل إلا الطعام الأدنى ورقدت في الرب يوم 22 مارس عام 384م بمدينة روما».