تونس تجمد أصول وأموال 43 شخصًا مرتبطين بالإرهاب

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم الإثنين، عن تجميد أموال وأصول 43 شخصًا مرتبطين بالإرهاب.وباتت القائمة المعلنة من قبل اللجنة والمنشورة على موقعها الإلكتروني، تضم 129 اسمًا مشمولًا بقرار التجميد من بينهم شخص إيطالي الجنسية.وتشمل القائمة العشرات من العناصر الإرهابية المتورطة بشكل مباشر في هجمات إرهابية في تونس أو شاركوا في القتال في الخارج، أو من تورطوا في إدخال أسلحة إلى تونس والتعاون مع جماعات متشددة.وشملت قرارات سابقة بالتجميد تنظيم جند الخلافة المتشدد الذي يقف وراء العديد من العمليات الإرهابية في البلاد، بالإضافة إلى مدرسة قرآنية في مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد، كان جرى الكشف عام 2019 عن انتهاكات جنسية ضد أطفال بداخلها واعتمادها مناهج تدريس متطرفة.وقالت اللجنة: إن عنصرين تكفيريين التحقا بالجمعية عام 2012 لقيا حتفهما في الخارج، وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عبر قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لعام 2015 بهدف قطع التمويل عن الجماعات المتشددة.