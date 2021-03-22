مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مع ممثلي الكنائس

كلف البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي للشؤون العربية بتمثيل البطريركية في الجلسات التي دعت إليها وزارة العدل في مقرها ويقودها لجنة التشريع بوزارة العدل لمناقشات مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر التي بدأت منذ ثلاثة أشهر.شارك في الجلسات ممثلين عن الكنيستين الإسكندريتين كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس وكنيسة الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس، المؤسستان من القديس مرقص الرسول، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس.ومن المقرر أن تنتهي الجلسات حول مشروع القانون قبل بدء شهر رمضان بعد مناقشته من ممثلي الكنائس والتعديلات التي أبدوها، الذي سيُرسل مرة أخرى لمجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.