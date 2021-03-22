الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ مستشاري «قضايا الدولة» بترقيتهم

قدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب التهنئة لخريجيها من مستشاري أعضاء هيئة قضايا الدولة بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2021 بشأن ترقيتهم.وقالت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها تنتهز هذه الفرصة للإشادة بالمستوى المتميز لأعضاء هيئة قضايا الدولة طوال فترة التدريب.وكانت قد وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول للتعاون مع هيئة قضايا الدولة، حيث وقع كل من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، والمستشار أبوبكر الصديق محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول التعاون بمقر الهيئة.يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الارتقاء بقدرات العنصر البشري سواء من المستشارين أو السادة الإداريين العاملين بها.وبحسب بيان الأكاديمية، كشفت رشا راغب أن هيئة قضايا الدولة تعتبر أول هيئة في الدولة تُلحق المُرشحين للالتحاق بالعمل بها للتدريب وتأدية الاختبارات بالأكاديمية، مضيفة: «ليس من مهام الأكاديمية تزويد المتدربين بمعارف فنية، لأن هذه المهام معني بها المؤسسات نفسها، ومع ذلك فإن 30% من محتوى أي برنامج يتطرق إلى الجوانب الفنية ونستعين فيه بخبراء من ذات المؤسسة، بينما 70% الأخرى تهتم خلالها الأكاديمية ببناء رجل الدولة بتزويده بالمعرفة التامة بكل التحديات التي تمر بها الدولة من سياسة عامة واقتصاد ومحليات واستثمار، وأيضًا استراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة والبيئة وآثارها على ملف الاستثمار بالدولة، فضلًا عن المهارات الشخصية ومهارات القيادة والتواصل والتفاوض والتعامل مع الجمهور وغيرها من الموضوعات».