بريطانيا وأمريكا تناقشان «اتفاقية للتجارة الحرة»

قال مكتب وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، إنها ناقشت التقدم نحو اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة أثناء محادثات مع نظيرتها الأمريكية، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى الحاجة إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وذكرت مكتب تروس أنها أجرت اتصالًا هاتفيًا مع كاترين تاي لتهنئتها بتعيينها في منصب الممثل التجاري الأمريكي و«بحثتا التقدم الذي تحقق في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأهمية مواصلة العمل معا لبناء علاقة اقتصادية أوثق، واتفقتا على إجراء المزيد من المناقشات».