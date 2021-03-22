الدبيبة وبلينكن يشددان على ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية وإنهاء الصراع

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.ووفق ما أعلنته الخارجية الأميركية، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، فإن الدبيبة وبلينكن شددا أيضا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.وأوضح أنتوني بلينكن عبر حسابه على "تويتر"، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الليبي الموقت الدبيبة للترحيب بالحكومة الموقتة الجديدة. التي اعتبر تشكيلها معلما هاما في العملية السياسية.وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الخطوات التالية (في ليبيا) تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.وأكد أنه يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية الآن.وفي 11 مارس الجاري، طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حكومة الوحدة الوطنية الليبية بضمان إجراء انتخابات وطنية في الوقت المحدد، وتحمل مسئولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وبدء برنامج وطني للمصالحة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.