دعوات لإطلاق جائزة باسم شاكر عبدالحميد.. تعرف على التفاصيل

صدمة كبيرة شهدها الوسط الثقافي برحيل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية الخميس الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة، ودفنه بمقابر العائلة بطريق مصر- الإسماعيلية.نعى العديد من المثقفين والكتاب رحيل وزير الثقافة الأسبق عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرين عن حزنهم لوفاة علامة بارزة في مجال النقد الأدبي، فضلًا عن دوره الكبير في الثقافة المصرية، ومشاركته في إعداد أجيال من المبدعين.وبدوره؛ طالب الشاعر محمود قرني بالنهوض بإطلاق جائزة رمزية سنوية تحمل اسمه يتم تكريسها للنقد الأدبي، لا سيما البحث الأكاديمي في مجال دراسات علم نفس الأدب والممارسة العلمية للتذوق الفني، مشيرًا إلى أنه سيكون أول المتطوعين للمساهمة بما يستطيع، إذ أن شاكر عبدالحميد العالم والناقد الكبير والمترجم الفذ والإنسان الأكثر نبلًا يستحق من إدارة الدولة جائزة سنوية تحمل اسمه.وأوضح أن الدكتور شاكر عبدالحميد كان صاحب مبادرة فذة عندما دعانا في منتدى الشعر المصري لإطلاق جائزة سنوية تحمل اسم الشاعر حلمي سالم، وعندما تحولت الفكرة إلى واقع؛ لم يتوان لحظة واحدة عن المساهمة في كل أعمال الجائزة عبر المتابعة الدؤوبة، بما في ذلك رئاسته للجنة التحكيم والمساهمة المالية بأكثر من ثلث قيمة الجائزة، وكان باقي المبلغ يدفعه ثلاثة أو أربعة من أعضاء المنتدى، فضلًا عن قيام الشاعر فارس خضر بطباعة الديوان الفائز في دار الأدهم.لاقت هذه الفكرة ترحيبًا كبيرًا من قبل أصدقاء ومحبي الدكتور شاكر عبدالحميد، وهذا ما أكده الشاعر محمود قرني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: أبلغني الشاعر سمير دورويش أنه مستعد للمساهمة واتصل بي المهندس شوقي عقل ليبلغني عزمة إنشاء صفحة أو موقع باسم الراحل، والمشاركة في إطلاق الجائزة، وكذلك طلب المشاركة الشاعر عماد على قطري.وتابع: نحن الآن في حاجة إلى تشكيل مجلس أمناء لترتيب أمور الجائزة وتحديد أهدافها وقيمتها وموعد إطلاقها وإعلانها.جدير بالذكر أن مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قرر إطلاق اسم الدكتور الراحل شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون المصرية على جائزة "النقد الفني التشكيلي" التي تقدمها المؤسسة ضمن جوائز دورتها الثانية لعام 2021، وذلك تقديرًا لدوره في الارتقاء بالثقافة المصرية عامة والفن التشكيلي خاصة.