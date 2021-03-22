الآن.. احصل على نتيجة «أولى ثانوي»

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خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021

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ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هذا الرابط:وأعلنت الوزارة، خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021:أولا: الدخول على رابط المدون أعلاه الخاص بوزارة التربية والتعليم.ثانيا: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.ثالثا: كتابة البريد الموحد الخاص بطالب الصف الأول الثانوي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ كيفية قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20202021.تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الاختبار وتفوقه، وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب الاختبار في المادة بمستوي مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، ومازالت امامه فرصه للتحسين.- بينما تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب وحصوله على درجة النجاح اللازمة، ولكن يحتاج الطالب إلي تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت نقطة النتيجة.- وتشير النقطة السوداء على الشريط الي أداء الطالب في كل ماده دراسية على حده.- وتشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط الي متوسط حسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية.- والدرجة العظمي من ١٠٠ والصغرى من 0.- وان لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر مقياس الأداء، وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.