رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الآن.. احصل على نتيجة «أولى ثانوي»

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:24 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
ننشر رابط نتيجة أولى ثانوي 2021 حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإتاحة نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي 2021.

 رابط نتيجة أولى ثانوي 2021


ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هذا الرابط:

https:moe-register.emis.gov.eg

 خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021

وأعلنت الوزارة، خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021:

أولا: الدخول على رابط المدون أعلاه الخاص بوزارة التربية والتعليم.

ثانيا: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ثالثا: كتابة البريد الموحد الخاص بطالب الصف الأول الثانوي.

اقرأ أيضا:

اضغط هنـــا| لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ كيفية قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20202021.

تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الاختبار وتفوقه، وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.

- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب الاختبار في المادة بمستوي مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، ومازالت امامه فرصه للتحسين.

- بينما تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب وحصوله على درجة النجاح اللازمة، ولكن يحتاج الطالب إلي تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت نقطة النتيجة.

- وتشير النقطة السوداء على الشريط الي أداء الطالب في كل ماده دراسية على حده.

- وتشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط الي متوسط حسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية.

- والدرجة العظمي من ١٠٠ والصغرى من 0.

- وان لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر مقياس الأداء، وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«شبرا» كما يراها محمد عفيفى.. ضاحية «الشيخ والمغنى والبابا»

«صايع بحر».. معاني «الصايع» في مفردات الحارة المصرية

دعوات لإطلاق جائزة باسم شاكر عبدالحميد.. تعرف على التفاصيل

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)