13846 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية: إنها سجلت 386 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، ارتفاعًا من 300 في اليوم السابق في حين انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 13846 من 20159.وأضافت الوزارة أن إيطاليا سجلت 105328 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الجائحة في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.وسجلت إيطاليا حتى الآن 3.4 مليون حالة إصابة بالفيروس.