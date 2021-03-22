«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات يتفاقم

أكد المدير العام منظمة الصحة العالمية الإثنين أن انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" بين الدول الغنية والفقيرة "يتزايد" ويصبح "فاضحًا".وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي "في يناير: "أعلنت أن العالم على وشك فشل أخلاقي كارثي إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد، لدينا الإمكانات لتجنب هذا الفشل لكن من المثير للصدمة رؤية أن القليل من الجهود بذلت لتجنبه".