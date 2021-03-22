أمريكا تجري محادثات مع المكسيك وجواتيمالا بشأن وقف تدفق المهاجرين

يعتزم اثنان من كبار مسؤولي البيت الأبيض التوجه اليوم الاثنين إلى المكسيك وجواتيمالا لإجراء محادثات بشأن وقف تدفق الهجرة غير الشرعية مع ازدياد الضغط على الرئيس جو بايدن للتعامل مع الأزمة المتزايدة على الحدود.وسوف تتوجه روبرتا جاكوبسون، كبيرة المسؤولين عن شؤون الحدود في الجنوب الغربي، ومدير نصف الكرة الأرضية في مجلس الامن القومي خوان جونزاليس إلى الدولتين اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تظهر الرحلة الحاجة الملحة المتزايدة التي تشعر بها إدارة لبايدن لمعالجة تدفق المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمراهقين، الأمر الذي خلق مأزقًا إنسانيًا على الحدود ومشاكل سياسية للبيت الأبيض.كان بايدن قد صرح أمس ألأحد بأنه يعتزم زيارة الحدود الأمريكية المكسيكية "في مرحلة ما" لإلقاء نظرة مباشرة على الأوضاع هناك.ورصدت إدارة بايدن أربعة مليارات دولار كمساعدة لـ جواتيمالا وهندوراس والسلفادور في اقتراحها الخاص بإصلاح شامل للهجرة.