براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب بائعين لإحدى شركات القطن بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطن بأسيوط، وذلك براتب 1500 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، بائعين، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01140995788، أو التوجه لمقر الشركة أمام مسجد مكة، أسيوط.